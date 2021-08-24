Колишній президент Чаду Хіссен Хабре, який був засуджений за військові злочини і злочини проти людяності, помер у вівторок в Сенегалі у віці 79 років.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters і британська телерадіокомпанія ВВС.

Хабре правив Чадом з 1982 по 1990 рік після повалення свого попередника Гукуні Уеддейдурінга. Тисячі людей були вбиті, піддані тортурам і зґвалтовані під час його президентства, яке закінчилося, коли він був вигнаний в 1990 році.

Після знаменного судового процесу в 2016 році в Сенегалі, куди він втік після того, як його позбавили влади, Хабре був засуджений до довічного ув’язнення за військові злочини і злочини проти людяності.

Протягом останнього тижня він лікувався від коронавірусної інфекції, яку підхопив у в’язниці. Однак офіційна причина смерті поки не розкривається.

“Хіссен Хабре увійде в історію як один з найбільш безжальних диктаторів в світі, людина, яка вбивала свій народ, спалювала цілі села, відправляла жінок як сексуальних рабів для своїх військ і будувала таємні в’язниці, щоб піддавати середньовічним тортурам своїх ворогів”, – сказав Рід Броуді з Міжнародної комісії юристів, який працював з жертвами Хабре з 1999 року, коментуючи смерть експрезидента.