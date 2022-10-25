Про це повідомило Reuters.
Щодо причин смерті не йшлося. Ештон Картер очолював Пентагон під час 44-го президента США Барака Обами у 2015–2017 роках.
Картер народився у Філадельфії, Пенсільванія, 24 вересня 1954 року. Протягом 1993–1996 років він працював у департаменті оборони в адміністрації Білла Клінтона на посаді помічника голови Міноборони США з питань міжнародної безпекової політики.
Його кандидатуру на посаду міністра оборони США було представлено у грудні 2014 року. Сенат країни затвердив її 1 лютого 2015 року.
Ексглава Пентагону вважав, що РФ становить глобальну загрозу США. На його думку, на Росію треба було чинити економічний та політичний тиск з боку міжнародного співтовариства.
- Сполучені Штати розглядають можливість передати Україні зі свого складу систему ППО HAWK, яка допоможе у захисті від безпілотників та крилатих ракет.
- Перед повномасштабним вторгненням РФ Сполучені Штати неодноразово зверталися до Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з проханням поділитися планами захисту України, проте Генштаб приховував їх від усіх до останнього, тримаючись за крихку надію відбити російську навалу.