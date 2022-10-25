Помер колишній глава Пентагону Ештон Картер. Йому було 68 років.

Про це повідомило Reuters.

Щодо причин смерті не йшлося. Ештон Картер очолював Пентагон під час 44-го президента США Барака Обами у 2015–2017 роках.

Картер народився у Філадельфії, Пенсільванія, 24 вересня 1954 року. Протягом 1993–1996 років він працював у департаменті оборони в адміністрації Білла Клінтона на посаді помічника голови Міноборони США з питань міжнародної безпекової політики.

Його кандидатуру на посаду міністра оборони США було представлено у грудні 2014 року. Сенат країни затвердив її 1 лютого 2015 року.

Ексглава Пентагону вважав, що РФ становить глобальну загрозу США. На його думку, на Росію треба було чинити економічний та політичний тиск з боку міжнародного співтовариства.