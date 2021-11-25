Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

“Сан Санич, як ми його називали, завжди був енергійним, з мудрим гумором, порадами досвідченого управлінця.. Олександр Омельченко любив Київ і був, беззаперечно, одним з тих, хто творив його сучасну історію”, – заявив Кличко.

Він висловив співчуття родині та близьким покійного.

Олександру Омельченку було 83 роки. Він був очільником КМДА і міським головою протягом майже 10 років (з травня 1996 по квітень 2006 року), з 2007 по 2012 рік був народним депутатом України. Починаючи з червня 2014 року — депутат Київської міської ради.