Про це повідомила пресслужба фонду Фредеріка де Клерка.
Колишній очільник Південно-Африканської республіки помер у своєму домі після тривалої боротьби з раком у віці 85 років.
Фредерік де Клерк був президентом ПАР у період із вересня 1989 року до травня 1994 року. За період свого президентства він лобіював прийняття нової конституції країни, скасував апартеїд – расову дискримінацію та сегрегацію, звільнив із в’язниці Нельсона Манделу. У 1992 році він покарав офіцерів, звинувачених у расовому насильстві.
У 1993 році він і Нельсон Мандела отримали Нобелівську премію миру за роботу щодо мирного припинення режиму апартеїду та за підготовку основи для нової демократичної Південно-Африканської Республіки.
Після завершення президентського терміну де Клерка відбулися перші мультирасові вибори, на яких переміг звільнений ним Нельсон Мандела. При новій адміністрації політик був першим віцепрезидентом. У 1997 році оголосив про завершення політичної кар’єри.
Фредерік де Клерк є останнім світлошкірим президентом ПАР на цей час.
3 березня 2015 року де Клерк взяв участь у створенні Агентства модернізації України, завданням якого було залучення провідних світових експертів до розробки комплексної програми реформ для України та пошуку інвестиційних ресурсів для реалізації таких реформ.
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