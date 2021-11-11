Помер Фредерік де Клерк – президент Південно-Африканської республіки, який звільнив із в'язниці Нельсона Манделу та скасував політику апартеїду.

Про це повідомила пресслужба фонду Фредеріка де Клерка.

Колишній очільник Південно-Африканської республіки помер у своєму домі після тривалої боротьби з раком у віці 85 років.

Фредерік де Клерк був президентом ПАР у період із вересня 1989 року до травня 1994 року. За період свого президентства він лобіював прийняття нової конституції країни, скасував апартеїд – расову дискримінацію та сегрегацію, звільнив із в’язниці Нельсона Манделу. У 1992 році він покарав офіцерів, звинувачених у расовому насильстві.

У 1993 році він і Нельсон Мандела отримали Нобелівську премію миру за роботу щодо мирного припинення режиму апартеїду та за підготовку основи для нової демократичної Південно-Африканської Республіки.

Після завершення президентського терміну де Клерка відбулися перші мультирасові вибори, на яких переміг звільнений ним Нельсон Мандела. При новій адміністрації політик був першим віцепрезидентом. У 1997 році оголосив про завершення політичної кар’єри.

Фредерік де Клерк є останнім світлошкірим президентом ПАР на цей час.

3 березня 2015 року де Клерк взяв участь у створенні Агентства модернізації України, завданням якого було залучення провідних світових експертів до розробки комплексної програми реформ для України та пошуку інвестиційних ресурсів для реалізації таких реформ.