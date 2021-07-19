Курт Вестергаард ((Kurt Westergaard)), данський карикатурист, чия карикатура на пророка Мухаммеда обурила багатьох мусульман у всьому світі, помер у віці 86 років.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Він помер після тривалої хвороби.

Вестергаард був художником-карикатуристом консервативної газети Jyllands-Posten із початку 1980-х років.

Він став всесвітньо відомим у 2005 році завдяки скандальному зображенню пророка Мухаммеда в газеті.

Карикатура Вестергаарда, на якій зображена бомба в тюрбані, була однією із 12 опублікованих газетою карикатур на самоцензуру і критику ісламу.

Зображення пророка Мухаммеда є табу в ісламі і образливим для деяких мусульман.

Карикатури газети викликали протести в Данії, а її уряд отримав скарги від послів країн із мусульманською більшістю.

Гнів вилився в протести в усьому мусульманському світі у лютому 2006 року. Данські посольства зазнали нападу, десятки людей загинули під час заворушень.

Після публікації карикатур Вестергаард отримав численні погрози розправи і став об’єктом замахів.

Спочатку він переховувався, але потім вирішив відкрито жити в добре укріпленому будинку в Орхусі.

У 2008 році датська розвідка оголосила про арешт трьох осіб, яким було пред’явлено звинувачення в плануванні вбивства Вестергаарда.

Два роки по тому данська поліція зловила 28-річного сомалійця, озброєного ножем, в будинку Вестергаарда. У 2011 році 29-річний Мохамед Гіл був засуджений до 9-ти років за замах на вбивство і тероризм.

В останні роки Вестергаард довелося жити з охоронцем на секретних адресах.

В інтерв’ю інформаційному агентству Reuters у 2008 році Вестергаард сказав, що не шкодує про свій сатиричний малюнок.