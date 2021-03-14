Помер колишній безперечний чемпіон світу в середній вазі Марвін Хаглер. Йому було 66 років.

Про смерть Марвіна повідомила його дружина, пише BBC.

Американець домінував в середній вазі з 1979 року до його так званого “спірної поразки” Шугар Рей Леонарду в квітні 1987 року.

“Сьогодні, на жаль, мій коханий чоловік Марвелус Марвін несподівано помер у своєму будинку тут, у Нью-Гемпширі”, – сказала його дружина Кей Хаглер.

За свою 14-річну професійну кар’єру Хаглер бився 67 разів, вигравши 62.

Він вигравав 52 бої нокаутом, двічі зіграв внічию і тричі програв.

У вересні 1980 року Хаглер бився з британцем Аланом Мінтер на стадіоні Уемблі, щоб завоювати свої перші титули чемпіона світу, вигравши пояса WBA і WBC.

Його найвідоміший бій відбувся у квітні 1985 року, коли він бився з Томасом “найманим вбивцею” Хернс за три жорстоких раунди – класичний бій, відомий як “Війна”.

Хаглер провів 12 успішних захистів титулу до своєї поразки від Леонарда роздільним рішенням суддів, і рік по тому він завершив кар’єру.