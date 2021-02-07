Помер колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Леон Спінкс, найбільш відомий перемогою над Мухаммедом Алі в 1978 році, Йому було 67 років.

Про це повідомляє CNN.

Спінкс програв свою п’ятирічну битву з раком простати та іншими видами раку. Його не стало 5 лютого.

Спінкс народився в Сент-Луїсі, штат Міссурі, і представляв Сполучені Штати на Олімпійських іграх 1976 року в Монреалі (Канада) в напівважкій вазі і виграв золоту медаль.

Він зустрівся з Мухаммедом Алі в Лас-Вегасі, штат Невада, 15 лютого 1978 року, перемігши і ставши безперечним чемпіоном з боксу в суперважкій вазі. Це був тільки восьмий професійний бій Спінкса і одне з найбільших розчарувань в історії боксу.

На цій фотографії від 15 лютого 1978 року Леон Спінкс (праворуч) б’є правим хуком з Мухаммедом Алі під час останніх раундів їх чемпіонського бою в Лас-Вегасі.

Проте Спінкс і Алі знову зустрілися сім місяців по тому в Superdome в Новому Орлеані. Алі виграв і повернув собі титул в суперважкій вазі.

Спінкс закінчив кар’єру в 1995 році з рекордом 26-17-3 з 14 нокаутами. У 2017 році його ім’я було внесено до Зали слави боксу Невади.

У 2019 у нього діагностували рак простати. У грудні того ж року він був госпіталізований після того, як рак поширився на його сечовий міхур.