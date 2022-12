Помер легенда бразильського футболу Пеле

Про це інформує AP у Twitter.

“У четвер помер Пеле, яскравий бразильський король футболу, який виграв рекордні три чемпіонати світу та як прапороносець “красивої гри” був одним із найвидатніших спортивних діячів минулого століття”, – повідомляють у виданні.

BREAKING: Pelé, the exuberant Brazilian king of soccer who won a record three World Cups and as standard-bearer of “the beautiful game” was one of the most commanding sports figures of the last century, died on Thursday. He was 82. https://t.co/2fP0AqqSVP pic.twitter.com/C4ILiba3VG

— The Associated Press (@AP) December 29, 2022