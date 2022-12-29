Помер легенда бразильського футболу Пеле

Про це інформує AP у Twitter.
“У четвер помер Пеле, яскравий бразильський король футболу, який виграв рекордні три чемпіонати світу та як прапороносець “красивої гри” був одним із найвидатніших спортивних діячів минулого століття”, – повідомляють у виданні.
BREAKING: Pelé, the exuberant Brazilian king of soccer who won a record three World Cups and as standard-bearer of “the beautiful game” was one of the most commanding sports figures of the last century, died on Thursday. He was 82. https://t.co/2fP0AqqSVP pic.twitter.com/C4ILiba3VG
— The Associated Press (@AP) December 29, 2022
Восени 2021 року у Пеле діагностували онкозахворювання, його прооперували. Лікарі призначили курс хіміотерапії, проте згодом організм 82-річного бразильця перестав реагувати на лікування.29 листопада 82-річний Пеле потрапив у лікарню Альберта Ейнштейна у Сан-Паулу.
26 грудня колишній спортсмен попрощався з рідними.
Бразильська команда “Сантос” же із січня 2023 року змінить емблему на честь свого вихованця. Так, команда вирішила віддати шану своєму Пеле.
Довідка. Пеле (справжнє ім’я Едсон Арантіс ду Насіменту) – бразильський футболіст, нападник. Грав за клуби “Сантос” і “Нью-Йорк Космос”. Провів 89 матчі і забив 80 голів у складі збірної Бразилії. Він є єдиним футболістом, котрий тричі став чемпіоном світу як гравець (у 1958, 1962 та 1970 роках). Футболіст взяв участь у чотирьох чемпіонатах світу. У 14 матчах чемпіонатів світу Пеле забив 12 голів. Також Пеле був визнаний найкращим гравцем чемпіонату світу 1970 року та найкращим бомбардиром збірної Бразилії з 77 голами у 92 матчах. Свій перший чемпіонат світу він виграв у 17 років.
Під час хрещення йому дали ім’я Едсон. У сім’ї всі кликали хлопця “Діко” (скорочення від Едісон). Прізвиськом “Пеле” його почали називати друзі в 9-річному віці. Діко спочатку зовсім не подобалось, що його так кличуть, але друзям ім’я припало до душі. З того часу всі почали називати його “Пеле”. Жодна з версій про походження цього імені досі повністю не підтверджена.
1999 року Міжнародний олімпійський комітет визнав Пеле “Атлетом століття”, попри те, що той ні разу не брав участі в Олімпійських Іграх. Французький спортивний журнал “Екіп” назвав бразильця “Спортсменом сторіччя”.
Визнаний найкращим футболістом століття за версією ФІФА і за версією Міжнародної федерації футбольної історії і статистики.
На його честь названо стадіон у місті Масейю — 30-тисячний стадіон Estádio Rei Pelé (буквально “Стадіон короля Пеле”), збудований 1970 року.
Футболіст написав кілька мемуарів, зокрема “Пеле: моє життя і прекрасна гра”, “Моє життя в картинках” і “Пеле: автобіографія”. Окрім цього, він зіграв в кількох фільмах 1970-х і 1980-х років. Та написав саундтрек до фільму “Пеле (1977)”, а також до інших музичних творів.
День Пеле відзначається в Сантосі, Бразилія, 19 листопада кожного року, щоб відзначити дату його 1000-го голу. За професійну кар’єру спортсмен забив 1281 гол.
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