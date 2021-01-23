Про це повідомили в офіційному Twitter-аккаунті журналіста.

Зазначається, що Кінг помер 23 січня в медичному центрі Седарс-Сінай у Лос-Анджелесі.

На початку січня чоловіка госпіталізували з коронавірусом. Ситуацію ускладнювало й те, що у минулому Кінг мав серйозні проблеми зі здоров’ям. Зокрема, у нього діагностували діабет, він переніс кілька серцевих нападів, а у 2017 році пройшов курс лікування від раку легенів.

Ларрі Кінг — знаменитий американський журналіст. Лоуренс Гарві Зейгер народився 19 листопада 1933 року у Брукліні, Нью-Йорк. Його батьками були швачка Дженні Гітліц та підприємець й працівник оборонного заводу Едді Зейгер. Кінг народився у сім’ї емігрантів. Батько родом з Коломиї (Україна), мати — із Вільнюсу (Литва). У родині Зейгерів було три сини: перший, Ірвін, народився у 1932 році, але помер у шість років від апендициту. Після народження Лоуренса, у сім’ї Зейгерів народився ще один син — Марті.

Зацікавленість журналістикою переслідувала Ларрі ще з дитинства. Йому вдалося взяти інтерв’ю у всіх відомих політиків та бізнесменів. З 1985 по 2010 рік він працював у CNN, а у 2012 році почав вести власне шоу “Larry King Now” на Hulu.