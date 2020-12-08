Про це повідомила дружина Йегера Вікторія в його офіційному Twitter-акаунті.

“З жалем змушена повідомити вам, що мій коханий генерал Чак Йегер помер сьогодні близько 9-ї вечора за східним часом. Він прожив дивне життя, він – найвеличніший пілот Америки, і його спадщина сили, пригод та патріотизму пам’ятатимуть завжди”, – написала вона.

За даними британської телерадіокомпанії ВВС, Йегер увійшов в підручники історії після польоту на експериментальному ракетоплані Bell X-1 в 1947 році. 14 жовтня Йегер, якому в той час було всього 24 роки, досяг швидкості більш 1225 км/год на висоті 13 700 метрів.

Пізніше він побив кілька інших рекордів швидкості і висоти, допомагаючи прокласти шлях космічній програмі США.

  • 2 грудня повідомлялось, що австралійський актор Г’ю Кіяс-Бірн, відомий за роллю в оригінальному фільмі “Шалений Макс” 1979 року, помер на 74-му році життя.