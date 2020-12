Про це повідомила дружина Йегера Вікторія в його офіційному Twitter-акаунті.

“З жалем змушена повідомити вам, що мій коханий генерал Чак Йегер помер сьогодні близько 9-ї вечора за східним часом. Він прожив дивне життя, він – найвеличніший пілот Америки, і його спадщина сили, пригод та патріотизму пам’ятатимуть завжди”, – написала вона.

Fr @VictoriaYeage11 It is w/ profound sorrow, I must tell you that my life love General Chuck Yeager passed just before 9pm ET. An incredible life well lived, America’s greatest Pilot, & a legacy of strength, adventure, & patriotism will be remembered forever.

— Chuck Yeager (@GenChuckYeager) December 8, 2020