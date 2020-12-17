Сьогодні вночі, 17 грудня, в німецькій клініці "Шаріте" помер міський голова Харкова Геннадій Кернес.

Про це в своєму Telegram написав бізнесмен Павло Фукс.

Як відомо, мер Харкова знаходився в берлінській клініці “Шаріте”, де лікував ускладнення після перенесеного коронавірусу COVID-19.

За словами Фукса, наслідки коронавірусної інфекції дали серйозні ускладнення на роботу життєво важливих органів і систем організму Геннадія Кернеса.

11 грудня стало відомо, що у Кернеса відмовили обидві нирки і його підключили до гемодіалізу.

Як відомо, раніше у Кернеса був підтверджений коронавірус COVID-19 і двостороннє запалення легенів.

17 вересня повідомлялося, що мер Харкова полетів на лікування в берлінську клініку “Шаріте”. Зазначалося, що Кернес проходить лікування в реанімаційному відділенні клініки в палаті інтенсивної терапії.

У клініці відзначали, що стан здоров’я Кернеса поліпшується. “Він прогресує кожного дня, і ми сподіваємося на його повне одужання”, – говорилося в повідомленні медиків.

2 жовтня стало відомо, що Кернес отримав негативний тест на COVID-19.