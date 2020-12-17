Про це в своєму Telegram написав бізнесмен Павло Фукс.
Як відомо, мер Харкова знаходився в берлінській клініці “Шаріте”, де лікував ускладнення після перенесеного коронавірусу COVID-19.
За словами Фукса, наслідки коронавірусної інфекції дали серйозні ускладнення на роботу життєво важливих органів і систем організму Геннадія Кернеса.
11 грудня стало відомо, що у Кернеса відмовили обидві нирки і його підключили до гемодіалізу.
Як відомо, раніше у Кернеса був підтверджений коронавірус COVID-19 і двостороннє запалення легенів.
17 вересня повідомлялося, що мер Харкова полетів на лікування в берлінську клініку “Шаріте”. Зазначалося, що Кернес проходить лікування в реанімаційному відділенні клініки в палаті інтенсивної терапії.
У клініці відзначали, що стан здоров’я Кернеса поліпшується. “Він прогресує кожного дня, і ми сподіваємося на його повне одужання”, – говорилося в повідомленні медиків.
2 жовтня стало відомо, що Кернес отримав негативний тест на COVID-19.
- На місцевих виборах 25 жовтня Кернес здобув перемогу в першому турі на посаду мера Харкова (60,34% голосів). Відтак, він був переобраний на цю посаду.
- 9 грудня Геннадій Кернес отримав відповідні повноваження мера без складання присяги, оскільки досі перебуває на лікуванні в Німеччині.