Про це повідомляє агентство AFP.

Як розповіли AFP його родичі, легендарний дизайнер П’єр Карден помер сьогодні у віці 98 років.

“Син італійських іммігрантів, що став бізнесменом зі світовим ім’ям, помер вранці в американській лікарні в Нейї”, – повідомляє агентство.

Le couturier français Pierre Cardin est mort #AFP pic.twitter.com/0fUqPSRdf6 — Agence France-Presse (@afpfr) December 29, 2020

П’єр Карден – французький модельєр італійського походження. Він народився 2 липня 1922 року в італійському містечку Сан-Бьяджо-ді-Каллальта в багатодітній родині. Батько П’єра був військовослужбовцем, а потім став виноробом. У 1924 році батьки Кардена переїхали до Франції. В молодості П’єр влаштувався підробляти помічником кравця. Через три роки він переїхав до міста Віші, де влаштувався кравцем в магазин чоловічого сукні.

У 23 роки Карден приїхав в Париж. Там він багато працював в різних ательє і в результаті отримав замовлення на костюми для фільму “Красуня і чудовисько” режисера Жана Кокто. Пізніше він став головним модельєром дому “Крістіан Діор”, після чого і почалася його кар’єра.