Про смерть продюсера повідомив рок-вокаліст Девід Ковердейл в Twitter.

“З дуже важким серцем я тільки що дізнався, що мій дуже дорогий друг і продюсер Мартін Берч помер… Мартін був величезною частиною мого життя… допомагав мені з першої зустрічі до Slide It В… Мої думки і молитви з його родиною, друзями і шанувальниками”, – написав він.

Як уточнює Variety, причина смерті Мартіна Берча не відома.

Мартін Берч працював над альбомами In Rock і Machine Head для Deep Purple, Ris

g і Long Live Rock’n Roll для Rainbow, Killers, Number of The Beast, Piece Of Mind і Somewhere In Time для Iron Maiden, Saints & Sinners, в який увійшов хіт Here I Go Again Whitesnake. Працював над сольними проектами Роджера Гловера і Джона Лорда. Мартіна Берча можна побачити в кліпі Holy Smoke Iron Maiden.