У вівторок, 11 травня, в своєму будинку у Лос-Анджелесі помер актор, продюсер і режисер Норман Ллойд. Він співпрацював з Орсоном Уеллсом, Альфредом Гічкоком, Чарлі Чапліном, Бертольдом Брехтом і Жаном Ренуаром. Акторові було 106 років.

Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Ллойд грав лиходія в трилері Гічкока “Диверсант” (1942). Він грав доктора Деніела Осландера в знаменитій медичної драмі 1980-х років “Сент-Елсвер”.

Першою любов’ю Нормана був театр, і Веллс і Джон Хаусмени покликали його працювати в легендарному театрі Меркьюрі в середині 1930-х років. Він зіграв поета Цинну в бродвейській постановці “Юлій Цезар” 1937 року.

Роль поганого хлопця Фрая в “Диверсанті” стала основою для тривалої роботи з Гічкоком – майже чотири десятиліття актор і режисер співпрацювали.

Народився Норман Ллойд 8 листопада 1914 року в Джерсі-Сіті, штат Нью-Джерсі, і виріс у Брукліні. Його батьки оплачували уроки співу і танців, а ще відвели сина до вчителя ораторського мистецтва, аби той допоміг позбутися акценту.

Перший великий прорив Ллойда стався у 1932 році, коли під час навчання в Нью-Йоркському університеті його вибрали учнем до Цивільного репертуарного театр, яким керувала Єва Ле Галлієн, одна з найбільших визначних фігур американської сцени.

Пізніше Ллойд приєднався до Театру учнів Мей Сартон у Дубліні, штат Нью-Гемпшир, де йому не платили, але надали кімнату і оплачували їжу.

За свою кар’єру Ллойд знявся в більш ніж 60 фільмах і телешоу. Він також отримав премію Венеціанського кінофестивалю (1985 рік) і двічі номінувався на отримання телевізійної премії “Еммі” (1970 і 1974 роки).

За версією сайту oldest.org, Ллойд став найстарішим актором світу.

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