Про це повідомила його мати Світлана Вовковинська.

“Ігор помер 20 серпня о 22:17 вечора в лікарні від хвороби серця. Я і його старший брат Олег були з ним до кінця. Його остання вечеря була: кусок “Київського торта” і фанта. За кілька годин до смерті його провідали Олегова дружина Алла і дітки. Ігор був радий їх бачити, і хоч говорити йому було важко, пробував пожартувати над його племінником Андрієм, чи вивчив той українську мову за місяць в Україні”, — написала вона.

Ігор Вовковинський народився 18 вересня 1982 в місті Бар на Вінниччині, до школи пішов в Києві.

Коли йому було 7 років, родина переїхала до Міннесоти. Там хлопчик, чий зріст вже тоді сягнув 182 см, лікувався в клініці Мейо.

Зріст Вовковинського пов’язували з пухлиною, що давить на його гіпофіз, в результаті чого його організм виділяє надмірну кількість гормону росту.

У 2019 Вовковинський повідомив на своєму каналі в YouTube, що пережив серцевий напад і продовжує лікування.

Останній його допис у Facebook датований квітнем і присвячений Україні.

У 2010 його було визнано найвищим мешканцем США. Він побив рекорд Книги рекордів Гіннеса, встановлений Джорджем Беллом. Зріст Белла — 234 см, Вовковинський був на 0,5 см вищий.

Вовковинський відзначився також як “Найбільший прихильник” 44-го президента США Барака Обами.

Вовковинський знявся у документальній стрічці “Усередині незвичайних людей”, телесеріалі “Доктор Оз” та комедійній стрічці Hall Pass. Крім цього, він брав участь у виступі Злати Огневич на конкурсі “Євробачення-2013”.