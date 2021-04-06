Про це повідомляє Bloomberg.

Про його смерть повідомила Софія Джонсон, помічниця директора програми економічних досліджень Колумбійського університету, де Манделл був почесним професором.

Манделл отримав Нобелівську премію з економіки в 1999 році за свою теорію про те, що гнучкі ринки, включаючи вільний рух робочої сили і капіталу, необхідні для успіху зони з єдиною валютою. Його дослідження допомогло закласти основу для євро.

“Політичний клей всередині Європи, що підтримує її цілісність, – євро – це найкраще, що було для неї з моменту створення спільного ринку”, – сказав Манделл в інтерв’ю Bloomberg Radio у 2012 році.

Манделл також вважався архітектором економіки пропозиції, в першу чергу орієнтованої на зниження граничних податкових ставок для стимулювання виробництва і споживання товарів і послуг. Президент Рональд Рейган прийняв цю філософію в формі зниження податків і контролю над інфляцією, яка допомогла забезпечити економічне зростання в 7,3% у 1984 році, найвищий за три десятиліття.

Прихильник вільних ринків, відкритої торгівлі і обмеженого уряду, Манделл підтримував фіксовані обмінні курси. У 2009 році, після найсерйознішою світової рецесії з 1930-х років, економіст відновив свій заклик до фіксації європейської валюти по відношенню до долара, заявивши, що коливання обмінного курсу викликали дисбаланси, які привели до глобальної фінансової кризи.

Його погляди розходилися з покійним Мілтоном Фрідманом, також лауреатом Нобелівської премії, який сказав, що гнучкі обмінні курси більш сприятливі для торгівлі, тому що вони регулюються автоматично, дозволяючи країні контролювати власну грошову масу.