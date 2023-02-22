Про це повідомила засновниця Асоціації родин “Азовсталі” Катерина Прокопенко.

Командир 1-го батальйону полку “Азов” та захисник Маріуполя Олег Мудрак раніше провів шість місяців у російському полоні.

Військовий брав участь у боях за Маріуполь з 2014 року. Одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Мудрак перебував на “Азовсталі”.

У травні потрапив до російського полону, пережив теракт в Оленці, перебуваючи там з іншими військовополоненими. Повернувся 21 вересня. У серпні минулого року журналіст Станіслав Асєєв опублікував світлини, на яких показав зміни війскового під час полону.

Племінник Мудрака – Данило зазначив, що український військовий “горів цим життям, насолоджувався і запалював серця всіх людей навколо”.

 

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Допис, поширений Muay Thai Coach Danya (@_mudrak.d_)

Командир 2-го штурмового батальйону 3 ОШБр Дмитро Кухарчук, на псевдо “Сліп” наголосив, що “Азов” втратив один зі своїх стовпчиків.

“Я втратив того, з ким радився в управлінських підрозділах і на кого рівнявся.
9 років бездоганної служби і війни, оборони Маріуполя і Азовсталі. Пів року полону. Востаннє ми зустрічалися в Києві кілька місяців тому… радій долі, що випала хоч така можливість.
У Сухаря зупинилося серце, але це безумовно бойова втрата. Такий шлях не проходить безслідно навіть для найсильніших”, – заявив військовий у своєму дописі.