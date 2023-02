Про це повідомила засновниця Асоціації родин “Азовсталі” Катерина Прокопенко.

Командир 1-го батальйону полку “Азов” та захисник Маріуполя Олег Мудрак раніше провів шість місяців у російському полоні.

Військовий брав участь у боях за Маріуполь з 2014 року. Одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Мудрак перебував на “Азовсталі”.

У травні потрапив до російського полону, пережив теракт в Оленці, перебуваючи там з іншими військовополоненими. Повернувся 21 вересня. У серпні минулого року журналіст Станіслав Асєєв опублікував світлини, на яких показав зміни війскового під час полону.

Commander of the 1st battalion of the regiment “AZOV” Oleg Vasilyevich Mudrak.

One hundred days of captivity. pic.twitter.com/I0q2suoZ8u

— Stanislav Aseyev (@AseyevStanislav) August 30, 2022