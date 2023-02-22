Про це повідомила засновниця Асоціації родин “Азовсталі” Катерина Прокопенко.
Командир 1-го батальйону полку “Азов” та захисник Маріуполя Олег Мудрак раніше провів шість місяців у російському полоні.
Військовий брав участь у боях за Маріуполь з 2014 року. Одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Мудрак перебував на “Азовсталі”.
У травні потрапив до російського полону, пережив теракт в Оленці, перебуваючи там з іншими військовополоненими. Повернувся 21 вересня. У серпні минулого року журналіст Станіслав Асєєв опублікував світлини, на яких показав зміни війскового під час полону.
Commander of the 1st battalion of the regiment “AZOV” Oleg Vasilyevich Mudrak.
One hundred days of captivity. pic.twitter.com/I0q2suoZ8u
— Stanislav Aseyev (@AseyevStanislav) August 30, 2022
Племінник Мудрака – Данило зазначив, що український військовий “горів цим життям, насолоджувався і запалював серця всіх людей навколо”.
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Командир 2-го штурмового батальйону 3 ОШБр Дмитро Кухарчук, на псевдо “Сліп” наголосив, що “Азов” втратив один зі своїх стовпчиків.
“Я втратив того, з ким радився в управлінських підрозділах і на кого рівнявся.
9 років бездоганної служби і війни, оборони Маріуполя і Азовсталі. Пів року полону. Востаннє ми зустрічалися в Києві кілька місяців тому… радій долі, що випала хоч така можливість.
У Сухаря зупинилося серце, але це безумовно бойова втрата. Такий шлях не проходить безслідно навіть для найсильніших”, – заявив військовий у своєму дописі.
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