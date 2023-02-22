22 лютого стало відомо про смерть захисника Маріуполя Олега Мудрака - не витримало серце. Військовий провів у російському полоні 6 місяців.

Про це повідомила засновниця Асоціації родин “Азовсталі” Катерина Прокопенко.

Командир 1-го батальйону полку “Азов” та захисник Маріуполя Олег Мудрак раніше провів шість місяців у російському полоні.

Військовий брав участь у боях за Маріуполь з 2014 року. Одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Мудрак перебував на “Азовсталі”.

У травні потрапив до російського полону, пережив теракт в Оленці, перебуваючи там з іншими військовополоненими. Повернувся 21 вересня. У серпні минулого року журналіст Станіслав Асєєв опублікував світлини, на яких показав зміни війскового під час полону.

Commander of the 1st battalion of the regiment “AZOV” Oleg Vasilyevich Mudrak.

One hundred days of captivity. pic.twitter.com/I0q2suoZ8u — Stanislav Aseyev (@AseyevStanislav) August 30, 2022

Племінник Мудрака – Данило зазначив, що український військовий “горів цим життям, насолоджувався і запалював серця всіх людей навколо”.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Muay Thai Coach Danya (@_mudrak.d_)

Командир 2-го штурмового батальйону 3 ОШБр Дмитро Кухарчук, на псевдо “Сліп” наголосив, що “Азов” втратив один зі своїх стовпчиків.