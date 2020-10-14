Про це повідомляє “BBC Україна” з посиланням на дружину науковця.

Олександр Пономарів понад 40 років викладав в університеті ім. Шевченка на факультеті журналістики, який згодом перетворився на Інститут журналістики.

До навчання журналістів працював в Інституті мовознавства імені Потебні.

П’ятий президент Петро Порошенко назвав Пономарева “принциповим борцем за українську мову”.

“Протягом 40 років він був улюбленцем усіх поколінь випускників журфаку – вихованцями професора є майже вся сучасна медіаспільнота України. Вічна пам’ять великому мовознавцю і талановитому вчителю”, – написав слова співчуття Петро Порошенко.

Пономарів — автор понад 250 наукових, науково-популярних та науково-публіцистичних праць з історії, стилістики та культури української мови. Він також регулярно вів блоги на BBC News Україна, де роз’яснював правила слововживання.

Варто зазначити, що Олександр Пономарів сам родом з російського Таганрога, але, як він сам говорив, що у Таганрозі майже усі етнічні українці.

“Моє рідне місто і всі навколишні села — це етнічна українська територія, яка була заселена вихідцями з південної Чернігівщини та Полтавщини, там навіть говірка була полтавська. Моя бабуся народилася на Чернігівщині, а потім дівчиною приїхала в село Носівка під Таганрогом”, – сказав в інтерв’ю “Кредо”.

“Зросійщеним” він вважав і своє прізвище – Пономарьов. Саме тому змінив його на українське – Пономарів.

Похорони Олександра Пономарева відбудуться у суботу, 17 жовтня. Саме 17 жовтня йому мало виповнитися 85 років.