У вівторок, 10 січня, в Афінах, у віці 82 років, помер останній король Греції Костянтин II , який провів кілька десятиліть у вигнанні.

Про це повідомляє Associated Press.

Лікарі приватної лікарні Hygeia в Афінах підтвердили, що Костянтин II помер пізно ввечері у вівторок, 10 січня, у відділенні інтенсивної терапії.

Костянтин народився 2 червня 1940 року в Афінах, в сім’ї принца Павла – молодшого брата короля Георга II – і спадкоємця престолу, та принцеси Фредеріки Ганноверської. Його старша сестра, Софія, є дружиною колишнього короля Іспанії Хуана Карлоса І. Принц Філіп, покійний герцог Единбурзький і чоловік покійної королеви Єлизавети II, був його дядьком.

До першого дня народження Костянтина королівська родина була змушена втекти з Греції під час німецького вторгнення під час Другої світової війни, переїхавши до Александрії в Єгипті, Південної Африки та назад до Александрії. Король Георг II повернувся до Греції в 1946 році після спірного референдуму, але помер через кілька місяців, зробивши Костянтина спадкоємцем короля Павла I.

Костянтин здобув освіту в школі-інтернаті, а потім відвідував три військові академії, а також курси Афінської юридичної школи, щоб підготуватися до своєї майбутньої ролі. Він також брав участь у різних видах спорту, включаючи вітрильний спорт і карате, в якому він мав чорний пояс.

Він вступив на престол як Костянтин II 1964 року, у віці 23 років, здобувши перед тим славу олімпійського чемпіона з вітрильного спорту. Через це король був надзвичайно популярним. Проте за рік втратив підтримку через участь у політичних іграх, що призвели до повалення обраного центристського союзу уряду прем’єр-міністра Георгіоса Папандреу.

Вихід з правлячої партії кількох депутатів, досі широко відомий у Греції як “відступництво”, дестабілізував конституційний порядок і призвів до військового перевороту в 1967 році. Зрештою, Костянтин вступив у конфлікт з військовими правителями та був змушений покинути країну.

Диктатура скасувала монархію в 1973 році, а референдум після відновлення демократії в 1974-му зруйнував сподівання Костянтина щодо повернення до влади.

До своїх останніх днів Костянтин, визнаючи, що Греція стала республікою, продовжував називати себе королем Греції, а своїх дітей – принцами й принцесами, хоча Греція більше не визнавала дворянських титулів.

Більшість своїх років у вигнанні він жив у лондонському передмісті Гемпстед-Гарден і, як кажуть, був особливо близький до свого троюрідного брата Чарльза, принца Уельського, а нині короля Чарльза ІІІ.

Хоча Костянтину знадобилося 14 років, щоб ненадовго повернутися до своєї країни, щоб поховати свою матір, королеву Фредеріку в 1981 році, після цього він збільшив кількість своїх візитів і з 2010 року оселився там.

У 1994 році тодішній соціалістичний уряд позбавив його громадянства й експропріював те, що залишилося від власності королівської сім’ї. Костянтин подав позов до Європейського суду з прав людини й у 2002 році отримав 12 мільйонів євро, що становить лише частину від 500 мільйонів, які він вимагав.

У нього залишилася дружина, колишня принцеса Данії Анна-Марія, молодша сестра королеви Маргрете II; п’ятеро дітей – Алексія, Павлос, Ніколаос, Теодора і Філіппос; і дев’ятеро онуків. В останні роки життя колишній король проживав у Пелопоннесі та в Афінах.