Про це повідомив Міжнародний фонд Івана Франка.

“З сумом повідомляємо, що 11 серпня на 90-му році життя обірвалося земне буття останнього онука Івана Франка – Роланда Франка. […] Світла пам’ять про цю добру людину назавжди залишиться в наших серцях і тих, кому пощастило з ним працювати, товаришувати та спілкуватися“, – йдеться в повідомленні.

Роланд Франко – український вчений-інженер, дипломат, громадський діяч та популяризатор творчості Івана Франка.

Народився в сім’ї Івана Яковича Франка та є сином Тараса Франка. При хрещенні отримав подвійне ім’я — Роланд-Олександр.

Навчався в середніх школах Львова та Станіславова, згодом — на нафтовому факультеті Львівського політехнічного інституту, а після переїзду до Києва в 1950 р. — на гірничому факультеті Київського політехнічного інституту.

На початку 1950-х років Роланд Франко був запідозрений (разом з колишніми однокласниками) у створенні підпільної націоналістичної організації, після чого його двічі викликали в МДБ. Від арешту й ув’язнення його врятувало тільки дідове ім’я.

Після закінчення інституту працював старшим інженером технічного управління Міністерства місцевої паливної промисловості УРСР, згодом — секретарем Науково-технічної ради міністерства.

Потім понад тридцять років віддав праці в Київському інституті автоматики, де закінчив аспірантуру, захистив кандидатську дисертацію та пройшов усі посади — від наукового співробітника до заступника генерального директора.

З 1972 до 1978 р. очолював Всесоюзний науково-дослідний інститут аналітичного приладобудування, що виокремився з Інституту автоматики, відтак повернувся на попередню посаду. Роланд Франко є автором близько 50 праць у галузі автоматичного регулювання та приладобудування.

Протягом 1993—1996 рр. на запрошення МЗС України перебував на дипломатичній службі — був радником з питань науки в Посольстві України у Великій Британії.

Зазначимо, що завдяки клопотанням Франка 1996 року Україна безкоштовно одержала від Британського міністерства закордонних справ науково-дослідну станцію “Фарадей“ (нині станція “Академік Вернадський“) в Антарктиці.