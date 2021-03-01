Про це повідомили українські дипломати Костянтин Єлісєєв та Маркіян Лубківський.
“З невимовною біллю отримав трагічну звістку про те, що не стало першого глави МЗС незалежної України, мого вчителя і дипломатичного батька Анатолія Максимовича Зленка! Все,чого я досяг у дипломатії – завдяки його школі дипломатії. Щирі співчуття родині Зленка. Вічна пам‘ять!” – написав він у Twitter.
Також про смерть Зленко написав дипломат Маркіян Лубківський.
“Не маю слів. Не маю сліз. Пішов у вічність Анатолій Максимович Зленко – мій дорогий вчитель, мій другий батько, моя наука, моя дипломатія… Як повірити, як прийняти? Вічна пам‘ять і вічна слава патріарху української дипломатії!” – пише він у Facebook.
Анатолій Зленко був міністром закордонних справ України в 1990-1994, а також в 2000-2003 роках. Крім того, він був постійним представником України при ООН, послом у Франції і Португалії і представником України в Комісії ООН з прав людини.
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