На 83-му році життя помер перший міністр закордонних справ незалежної України Анатолій Зленко.

Про це повідомили українські дипломати Костянтин Єлісєєв та Маркіян Лубківський.

“З невимовною біллю отримав трагічну звістку про те, що не стало першого глави МЗС незалежної України, мого вчителя і дипломатичного батька Анатолія Максимовича Зленка! Все,чого я досяг у дипломатії – завдяки його школі дипломатії. Щирі співчуття родині Зленка. Вічна пам‘ять!” – написав він у Twitter.

Також про смерть Зленко написав дипломат Маркіян Лубківський.

“Не маю слів. Не маю сліз. Пішов у вічність Анатолій Максимович Зленко – мій дорогий вчитель, мій другий батько, моя наука, моя дипломатія… Як повірити, як прийняти? Вічна пам‘ять і вічна слава патріарху української дипломатії!” – пише він у Facebook.

Анатолій Зленко був міністром закордонних справ України в 1990-1994, а також в 2000-2003 роках. Крім того, він був постійним представником України при ООН, послом у Франції і Португалії і представником України в Комісії ООН з прав людини.