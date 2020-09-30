У Каліфорнії (США) після рецидиву раку помер Тімоті Рей Браун, перша людина, яка вилікувався від ВІЛ.

Про це повідомив його партнер Тім Хоффген у Facebook.

“З великим сумом повідомляю, що Тімоті помер сьогодні вдень поруч зі мною і друзями, після 5-місячної битви з лейкемією”, – написав він.

Браун народився 11 березня 1966 року. Він став відомим як “берлінський пацієнт” після того, як поборов ВІЛ у 2007 році.

Випадок американця зачарував і надихнув ціле покоління лікарів з ВІЛ, а також пацієнтів, інфікованих вірусом. Багато хто почав сподіватися, що одного разу буде знайдено ліки, які в решті покладуть край СНІДу.

У Брауна був діагностований ВІЛ у 1995 році, коли він жив у Берліні, а в 2006 році у нього був діагностований тип раку крові, відомий як гострий мієлоїдний лейкоз.

Хоча Браун не заразився ВІЛ більше десяти років після лікування, в минулому році у нього стався рецидив лейкемії. Його лікарі сказали, що рак крові поширився на його хребет і мозок. Він лікувався в хоспісі в своєму рідному місті Палм-Спрінгс, штат Каліфорнія.

Для Хюттера, німецького лікаря, який лікував Брауна в 2007 році, цей випадок був пострілом в темряву. Лікування включало руйнування імунної системи пацієнта і трансплантацію стовбурових клітин з мутацією гена CCR5, яка чинить опір ВІЛ.

Лише невелика частина людей – більшість з них вихідці з Північної Європи – мають мутацію CCR5, яка робить їх стійкими до ВІЛ.

Цей та інші чинники зробили лікування Брауна дорогим, складним і дуже ризикованим. Більшість експертів говорять, що це ніколи не стане способом вилікувати всіх пацієнтів з ВІЛ, так як багато хто з них ризикують померти від самої процедури.