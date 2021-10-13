Про це повідомляє пресслужба державного спеціалізованого підприємства “Чорнобильська АЕС”.

Віктору Брюханову було 85 років.

Віктор Брюханов очолював будівництво та експлуатацію Чорнобильської АЕС протягом 1970—1986 років.

Після Чорнобильської катастрофи (26 квітня 1986 року) його відсторонили від посади директора. У липні 1986 року рішенням Політбюро ЦК КПРС через промахи та помилки, що спричинили аварію на ЧАЕС, Брюханова виключили з КПРС (Комуністична партія Радянського союзу).

29 липня 1988 року Віктора Брюханова засудили на 10 років позбавлення волі. Судили його спільно з колишнім головним інженером ЧАЕС Миколою Фоміним.

Колишнього директора електростанції звільнили достроково через 5 років. У 1991 році слідство встановило, що у конструкції реактора були технологічні помилки.