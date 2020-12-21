На 83-му році життя помер російський письменник, драматург, сценарист Олександр Курляндський.

Про це повідомляє “РБК”.

Повідомляється, що письменник довго хворів. Він помер сьогодні вночі, о 01:15. Похорони відбудуться 23 грудня.

Курляндський народився в 1938 році в Москві. У роки війни він жив з бабусею і дідусем в Свердловську. У 1961 році закінчив Московський інженерно-будівельний інститут ім. Куйбишева.

У студентські роки писав мініатюри для капусників. В інституті Курляндський познайомився з Аркадієм Хайтам, з яким в майбутньому напише сценарій для “Ну, постривай!”. З 1964 року Курляндський публікувався в літературних виданнях.

Курляндський працював над створенням таких мультфільмів, як “Баба-яга проти!”, “Сезон полювання”, “Повернення блудного папуги”, “Чудовий Гоша” і “Яблучний пиріг”.