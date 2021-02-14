У віці 64 років в неділю, 14 лютого, помер посол України в Китайській Народній Республіці Сергій Камишев.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter.

Причина смерті офіційно не названа.

“Сумна новина… На 65 році життя помер Посол України в КНР Сергій Олексійович Камишев. Знаний професіонал, за довгі роки дипломатичної роботи він зробив видатний внесок у розбудову відносин України з країнами Азії та Близького Сходу. Світла пам’ять і щирі співчуття близьким”, – написав Кулеба.

Сергій Камишев очолював українське посольство в Пекіні з 2004 по 2009 рік. У жовтні 2019 року президент Володимир Зеленський повторно призначив дипломата на цю посаду.

Камишев народився в 1956 році в Дніпропетровську, з кінця 1970-х до початку 1990-х обіймав керівні посади у вугільно-добувній промисловості в Донецьку. У 1993 році він здобув другу вищу освіту, закінчивши Дипломатичну академію МЗС РФ, а наступного року почав працювати в Міністерстві закордонних справ України.

До початку 2000-х років Сергій Камишев працював в українських посольствах в Єгипті, Лівані та Сирії, потім — в апараті МЗС. У 2009−2010 роках очолював Департамент консульської служби, з 2010-го по 2014-ий працював в Кабміні заступником міністра Кабінету міністрів і заступником керівника Секретаріату. У 2019 році, до другого призначення посаду посла України в КНР, Камишев був радником глави Офісу президента.