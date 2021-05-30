Про це у Twitter повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Жахлива новина. Вночі обірвалося життя Посла України в Таїланді Андрія Бешти. Він був доброзичливою людиною та високопрофесійним дипломатом, який віддано служив інтересам нашої держави. Висловлюю щирі співчуття його родині та близьким”, – написав президент.

Андрій Бешта народився 14 грудня 1976 року в місті Рожище на Волині. Закінчив з відзнакою Львівський державний університет імені І.Франка, спеціаліст з міжнародних відносин, перекладач.

У Міністерстві закордонних справ України працював з 1998 року – за кордоном у Постійному представництві України при ООН, а також Посольстві України в Королівстві Таїланд. Також Бешта був фахівцем з питань діяльності ООН та інших міжнародних організацій.