Прем'єр-міністр Бахрейну, принц Халіфа бен Сальман аль-Халіфа помер сьогодні вранці у віці 84 років.

Про це повідомляє Reuters.

Похорон відбудеться після репатріації його тіла з США, на церемонії зможе бути присутньою тільки певна кількість родичів.

Також в Бахрейні на тиждень оголошений траур, державні прапори припущено.

Принц Халіфа бен Сальман аль-Халіфа займав свою посаду рекордні 50 років – з 1970 року. Його перебування на посаді вважається одним з найтриваліших у світі.

Прем’єр-міністра в Бахрейні призначає король, для цього не потрібно схвалення парламенту.