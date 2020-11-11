Про це повідомляє Reuters.
Похорон відбудеться після репатріації його тіла з США, на церемонії зможе бути присутньою тільки певна кількість родичів.
Також в Бахрейні на тиждень оголошений траур, державні прапори припущено.
Принц Халіфа бен Сальман аль-Халіфа займав свою посаду рекордні 50 років – з 1970 року. Його перебування на посаді вважається одним з найтриваліших у світі.
Прем’єр-міністра в Бахрейні призначає король, для цього не потрібно схвалення парламенту.
- Раніше повідомлялося, що емір Кувейту Сабах аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах помер в американській клініці Mayo в Рочестері у штаті Міннесота. Йому був 91 рік.