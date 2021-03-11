Про це в Twitter повідомив президент країни Алассан Уаттара.
“Наша країна в жалобі. Я з величезним жалем повідомляю про смерть прем’єр-міністра Амедіа Бакайоко, глави уряду, міністра оборони, в цю середу, 10 березня 2021 року в Німеччині, в результаті раку”, – написав він.
Він висловив співчуття родині прем’єра і “всім івуарійцям”.
Бакайоко був прем’єр-міністром з липня 2020 року. Він змінив на цій посаді Амаду Гон Кулібалі, якому стало погано під час засідання уряду. Пізніше його госпіталізували, і в лікарні він помер.
- Раніше повідомлялося, що у грудні 2020 року прем’єр-міністр африканського Королівства Есватіні Мандвуло Амброуз Дламіні помер від ускладнень, викликаних коронавірусом COVID-19. Йому було 52 роки.