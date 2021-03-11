Прем'єр-міністр Республіки Кот-д'Івуар Амед Бакайоко помер від раку в одне з німецьких клінік. Йому було 57 років.

Про це в Twitter повідомив президент країни Алассан Уаттара.

“Наша країна в жалобі. Я з величезним жалем повідомляю про смерть прем’єр-міністра Амедіа Бакайоко, глави уряду, міністра оборони, в цю середу, 10 березня 2021 року в Німеччині, в результаті раку”, – написав він.

Він висловив співчуття родині прем’єра і “всім івуарійцям”.

Бакайоко був прем’єр-міністром з липня 2020 року. Він змінив на цій посаді Амаду Гон Кулібалі, якому стало погано під час засідання уряду. Пізніше його госпіталізували, і в лікарні він помер.