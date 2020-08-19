Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Металург, інженер, винахідник, науковець, викладач. Перший нагороджений званням Героя України. Академік. Геній. Легенда. Є багато слів, якими можна описати Бориса Євгеновича Патона. Однак немає таких слів, які повною мірою могли б розкрити масштаб його постаті. І масштаб тієї втрати, якої сьогодні зазнала наша країна. У віці 101 року від нас пішов великий українець. Я щиро дякую долі за те, що в житті мені випала можливість особисто поспілкуватися з Борисом Євгеновичем. Це була грандіозна особистість. Важко писати про нього в минулому часі. Мої щирі співчуття родині та близьким Бориса Євгеновича. Вічна пам’ять!” – написав Зеленський.

Борис Патон народився у 1918 році у Києві в родині відомого вченого Євгена Патона (1870-1953), пізніше директора і засновника Інституту електрозварювання, і Наталії Патон (1885-1971), домогосподарки.

У 1941 році закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю інженер-електрик; захистив кандидатську дисертацію.

Борис Патон – вчений у галузі зварювальних процесів, металургії й технології металів, доктор технічних наук (1952) президент НАН України (з 1962), перший нагороджений званням Герой України.

Він також є автором і співавтором понад 720 винаходів (500 іноземних патентів), понад 1200 публікацій, в тому числі 20 наукових монографій.