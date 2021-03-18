Президент Танзанії Джон Магуфулі помер від ускладнень проблем з серцем після того, як захворів на COVID-19. Йому був 61 рік.

Про це повідомила віцепрезидентка країни Самія Хасан Сулуху, пише сайт телеканалу BBC.

Магуфулі не з’являвся на публіці понад два тижні, що викликало чутки про погіршення його здоров’я.

Минулого тижня опозиційні політики заявили, що він заразився COVID-19, але влада не підтвердила ці дані.

“З глибоким сумом повідомляю вам, що сьогодні … ми втратили нашого хороброго лідера”, – сказала віцепрезидентка Танзанії.

Також вона оголосила два тижні національної жалоби.

Президент був одним відомий своїм COVID-19 дисидентством і закликав боротися з ним молитвами та паровою терапією з використанням різних рослин.

У червні минулого року він оголосив Танзанію “вільною від коронавірусу”, ставив під сумнів ефективність масок, тестування та жартував з сусідніх країн, які запровадили жорсткі обмеження для боротьби з хворобою. Танзанія не публікувала подробиць щодо поширення COVID-19 з травня, а уряд відмовився купувати вакцини.

Також Джон Магуфулі залишив країну відкритою для десятків тисяч туристів. Особливо популярним був острів Занзібар.