Сьогодні, 27 вересня, стало відомо про смерть російського співака Бориса Мойсеєва, який помер на 68 році життя.

Про це повідомляє пропагандистське російське видання “РИА Новости” з посиланням на слова артдиректора співака.

У повідомлення зазначається, що на 68 році свого життя помер заслужений артист Росії Борис Мойсеєв. Про причину смерті поки що не повідомили.

Варто зазначити, що 20 грудня 2010 року Бориса Мойсеєва було госпіталізовано з підозрою на інсульт, 21 грудня лікарі підтвердили діагноз. З кожним днем стан артиста погіршувався, внаслідок чого ліву частину тіла було паралізовано. 23 грудня співака було введено в кому, йому під’єднали апарат штучної вентиляції легень. 3 лютого 2011 був виписаний з лікарні й знаходився у себе вдома.

Народився співак 4 березня 1954 року в Могильові, Білорусь. Став одним з перших співаків геїв у Росії, які вчинили камінг-аут. Проте критично відгукувався про ідею проведення гей-парадів у Росії та можливості укладання одностатевих шлюбів, але вітав право гей-пар на усиновлення дітей. Виступав проти ухвалення законів про заборону так званої “пропаганди гомосексуалізму”.

У 2003 році Борис Мойсеєв вступив до партії “Єдина Росія”. Основною причиною, за словами артиста, була потреба мати захист, прикриття. При цьому він зазначив, що Росія може обійтися без демократії й особисто влаштовує його однопартійна система. Висловлювався на підтримку Володимира Путіна та Дмитра Медведєва.