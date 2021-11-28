28 листопада на 73-му році життя помер російський співак та композитор Олександр Градський.

Про це повідомляє російське агентство РБК.

26 листопада музиканта госпіталізували до однієї з московських лікарень із підозрою на інсульт. Градський ще вдома відчув себе погано. ЗМІ повідомляють, що його госпіталізували до реанімації у тяжкому стані.

“Московський комсомолець” повідомляв, що стан здоров’я артиста погіршився після перенесеного у вересні коронавірусу.

Чим відомий Градський

У 1965 році він створив один з перших радянських рок-гуртів “Слов’яни”, через рік — “Скоморохи”. Автор радянської рок-опери “Стадіон” (1973) музики до рок-балету “Людина” (1985).

Дискографія Градського налічує десятки альбомів. Серед його музичних дисків – “Російські пісні” (1980), “Роздуми блазня” (1987), “Утопія А.Г.” (1987), “Ностальгія” (1988), “Монте-Крісто” (1989), “Експедиція” (1990) та інші.

Градський також був автором музики до багатьох фільмів: “Романс про закоханих” (1974), “Слідство ведуть ЗнаТоки” (1985), “В’язень замку Іф” (1988), “У серпні 44-го” (2000).

Біографія

Музикант народився 3 листопада 1949 року у місті Копєйську Челябінської області. З 1975 по 1976 рік навчався у Московській консерваторії за класом композиції. З 1970-х років артист займався сольною кар’єрою.

Позиція щодо України

В інтерв’ю у 2019 році Градський заявив, що “українська музика – це південноросійська музика”.

“Україна – це південні русичі. Ніколи не потрібно забувати, що так вийшло, що вони створили свій проєкт – свою державу. Я б до цього ставився, щонайменше, з повагою. Ну зробили – і добре. Проте на мою думка – дарма”.