Про це повідомила його мати Лора Созаева у Facebook.
“Забрав Господь мого ангела!”, – написала вона, оприлюднивши архівне відео, на якому маленький Павло читає молитву.
Як відомо, Павло Павлік тривалий час боровся з раком кісток. Хлопець переніс тривалий курс хіміотерапії і променевої терапії, але побороти важку хворобу йому так і не вдалося.
- У 2018 році у 19-річного сина українського співака Віктора Павліка діагностували онкозахворювання. Тоді артист заявив, що готовий продати свою колекцію гітар і просить всіх небайдужих про допомогу.
- За місяць Віктор Павлик оприлюднив відеозвернення, в якому подякував за підтримку і закликав зупинити збір коштів на лікування.
- Наприкінці червня 2020 Павло Павлік розповів, що припиняє лікування хімієпрепаратами, щоб дати імунітету відновитися.
- А в кінці липня стало відомо, що син українського співака Віктора Павліка, продовжує боротьбу із захворюванням у хоспісі.