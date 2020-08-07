Про це повідомила його мати Лора Созаева у Facebook.

“Забрав Господь мого ангела!”, – написала вона, оприлюднивши архівне відео, на якому маленький Павло читає молитву.

Як відомо, Павло Павлік тривалий час боровся з раком кісток. Хлопець переніс тривалий курс хіміотерапії і променевої терапії, але побороти важку хворобу йому так і не вдалося.

У 2018 році у 19-річного сина українського співака Віктора Павліка діагностували онкозахворювання. Тоді артист заявив, що готовий продати свою колекцію гітар і просить всіх небайдужих про допомогу.

За місяць Віктор Павлик оприлюднив відеозвернення, в якому подякував за підтримку і закликав зупинити збір коштів на лікування.