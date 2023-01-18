Про це повідомив нардеп Володимир В’ятрович.
“Помер сотенний УПА, герой України, велика Людина — Мирослав Симчич. Вічна пам’ять!” — написав В’ятрович.
Майбутній Герой України народився 5 січня 1923 року в селі Вижний Березів, Коломийський повіт, Станіславське воєводство, Галичина (нині Косівський район, Івано-Франківська область).
Мирослав Симчич був українським військовим та громадським діячем, сотенним УПА. Політв’язень 32 роки провів у радянських концтаборах. Він є почесним громадянином Коломиї та Львова, а також кавалером орденів “Свободи” та “За заслуги”.
Найбільше він відомий через бій під селом Космач на Прикарпатті 1945 року. Тоді було знищено батальйон НКВС на чолі з генералом Сергієм Дергачовим.
Його заарештували 1948 року. Чоловіка засудили до 25 років таборів у Магаданській області, де він сидів до 1955 року. Надалі його перевели в містечко Єлець, а вже 1963 року у зв’язку з хрущовською відлигою Симчичу скоротили термін до 15 років і звільнили.
У 1968 році з’ясувалося, що він був не рядовим бійцем, а сотником, тому його заарештували знову. Удруге він вийшов на волю у 1985 році.
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