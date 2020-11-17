Український та російський театральний режисер Роман Віктюк помер на 85 році життя.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на його колег.

“Роман Григорович помер у лікарні, це сталося сьогодні”, – сказав співрозмовник агентства. Причину смерті Віктюка він не назвав.

Також відомо, що наприкінці жовтня режисера ушпиталили з COVID-19.

Роман Віктюк народився 28 жовтня 1936 у Львові. Він — радянський, український, російський театральний актор і режисер, народний артист України, народний артист Росії.

Був постановником майже 200 вистав. З найвідоміших — “Служниці”, “Федра”, “Мадам Баттерфляй”, “Лоліта”, “Дама без камелій”.