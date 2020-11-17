Про це повідомляє ТАСС із посиланням на його колег.
“Роман Григорович помер у лікарні, це сталося сьогодні”, – сказав співрозмовник агентства. Причину смерті Віктюка він не назвав.
Також відомо, що наприкінці жовтня режисера ушпиталили з COVID-19.
Роман Віктюк народився 28 жовтня 1936 у Львові. Він — радянський, український, російський театральний актор і режисер, народний артист України, народний артист Росії.
Був постановником майже 200 вистав. З найвідоміших — “Служниці”, “Федра”, “Мадам Баттерфляй”, “Лоліта”, “Дама без камелій”.
- Раніше повідомлялося, що 6 листопада у віці 86 років помер письменник-сатирик Михайло Жванецький.