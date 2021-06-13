Увечері 12 червня помер український письменник, перекладач і культуролог Лесь Герасимчук, йому було 76 років.

Про це “Українській літературній газеті” повідомив голова Національної спілки письменників України (НСПУ) Михайло Сидоржевський з посиланням на дружину письменника.

Герасимчук публікував свої твори з 1960 року в галузі літературного й науково-технічного перекладу, розвідки з літературознавства, філософії, естетики, власні поетичні твори.

Через клопоти з КДБ і неможливість працювати за безпосереднім фахом близько 17 років очолював відділ інформації в Інституті комплексного використання водних ресурсів.

Заснував і видавав низку галузевих журналів, у котрих також вів англійську частину. Редагував англійські видання низки провідних українських часописів.

Протягом двадцяти років співпрацював із Всесоюзним бюро науково-технічного перекладу, де працював переважно у системі чотирьох мов: англійська, українська, польська, російська. Перший головний редактор тижневиків “Влада і політика” та “Президентський вісник”.

Герасимчук багато перекладав з англійської – зокрема, твори Джека Лондона, Даніеля Дефо, Уолта Уїтмена. Він також здійснив ряд перекладів з грецької Біблії й видав перекази Священного Писання для різних категорій населення.

Був членом НСПУ з 2012 року.