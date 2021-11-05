На 68-ому році життя помер український режисер, керівник Київського драматичного театру на Подолі Віталій Малахов.

Про це повідомила його донька Даша Малахова.

Вона зазначила, що 26 жовтня режисера госпіталізували.

“Протягом двох днів ми були між небом та землею. Ніколи у житті мені не було так страшно та погано. Наразі діагноз встановлено – про себе дала знати стара отруйна бойова рана і почався сепсис. Передбачити це було неможливо”, – розповіла Малахова.

А 4 листопада стало відомо, що Віталій Малахов помер.

Співчуття з приводу смерті режисера висловив п’ятий президент України, лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко.

“Український театр і вся українська культура зазнали великої втрати. Пішов з життя Віталій Малахов – майстер театру, незмінний керівник створеного ним Театру на Подолі. За 35 років талант і невтомна праця Віталія Малахова перетворили колектив молодих акторів на вагоме явище українського і європейського театрального життя. Його вистави вітали глядачі й критики у багатьох країнах світу.

Пишаюся тим, що корпорація “Рошен” допомогла створити красивий дім для режисера, його колективу і глядачів. Пам’ятаю як світилися очі Віталія Юхимовича на відкритті, як ділився він своїми планами. Його бажання творити було невичерпним, талант розкривався на повну силу у кожній виставі. Прикро, що так рано він завершив свій земний шлях. Вічна пам’ять Вам, Майстре, і прощальні оплески від друзів і шанувальників!” – зазначив він.

Віталій Малахов – український театральний режисер, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, народний артист України, художній керівник Київського академічного драматичного театру на Подолі з 1987 року.