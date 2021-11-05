Про це повідомила його донька Даша Малахова.
Вона зазначила, що 26 жовтня режисера госпіталізували.
“Протягом двох днів ми були між небом та землею. Ніколи у житті мені не було так страшно та погано. Наразі діагноз встановлено – про себе дала знати стара отруйна бойова рана і почався сепсис. Передбачити це було неможливо”, – розповіла Малахова.
А 4 листопада стало відомо, що Віталій Малахов помер.
Співчуття з приводу смерті режисера висловив п’ятий президент України, лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко.
“Український театр і вся українська культура зазнали великої втрати. Пішов з життя Віталій Малахов – майстер театру, незмінний керівник створеного ним Театру на Подолі. За 35 років талант і невтомна праця Віталія Малахова перетворили колектив молодих акторів на вагоме явище українського і європейського театрального життя. Його вистави вітали глядачі й критики у багатьох країнах світу.
Пишаюся тим, що корпорація “Рошен” допомогла створити красивий дім для режисера, його колективу і глядачів. Пам’ятаю як світилися очі Віталія Юхимовича на відкритті, як ділився він своїми планами. Його бажання творити було невичерпним, талант розкривався на повну силу у кожній виставі. Прикро, що так рано він завершив свій земний шлях. Вічна пам’ять Вам, Майстре, і прощальні оплески від друзів і шанувальників!” – зазначив він.
Віталій Малахов – український театральний режисер, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, народний артист України, художній керівник Київського академічного драматичного театру на Подолі з 1987 року.
- Вранці 31 жовтня на 104-му році життя помер відомий запорізький ветеран Другої світової війни, учасник Сталінградської битви Іван Залужний.