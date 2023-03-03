Сьогодні, 3 березня, стало відомо, що помер український продюсер, співзасновник лейблу альтернативної музики "ІншаМузика" та артдиректор клубу Bel Etage Влад Ляшенко.

Про це повідомив директор концертного агентства Concert.ua Дмитро Феліксов у Facebook.

“Я відмовляюсь в це вірити, ще 50 хвилин тому, ти писав мені смс. Влада більше нема. Просто стало погано на роботі, коли зустрічався з клієнтом”, – написав Дмитро Феліксов.

Інформацію про смерть Влада Ляшенка також підтвердив концертний організатор Євген Кібець.

“Через Влада пройшли 99% всіх наших організаторів. І сотні артистів. Він навчив мене багато чого на початку шляху. Спасибі, Влад. Прощавай, друже”, – написав Євген Кібець у Facebook.

Влад Ляшенко працював артдиректором відомого київського клубу Bel Etage Music Hall. До цього він був керівником культових закладів Bingo і MonteRay Live Stage.

Окрім цього, Влад Ляшенко є засновником популярної альтернативної премії Best Ukrainian Metal Act – першої і єдиної премії метал-музики в Україні. Також Влад заснував українське онлайн-радіо альтернативної музики “Субмарина”.