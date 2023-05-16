Голова проєкту з навчання тактичної медицини Phoenix, чеський медик, який був важко поранений на Донбасі, помер у Празі.

Про це заявили представники програми Phoenix.

В Україні медик на псевдо Тейлор рятував поранених воїнів на східному фронті та проводив навчання з тактичної підготовки.

У березні він отримав важке поранення на Донбасі, а у квітні був переведений у Центральний військовий госпіталь Праги, де помер.

“З глибоким сумом повідомляємо вам сумну новину. Тейлор, засновник проєкту Phoenix, наш друг і герой, який особисто врятував багатьох поранених воїнів на східному фронті, і завдяки якому тисячі солдатів і цивільних пройшли підготовку з бойової медицини, помер від важкого поранення 15 травня 2023 року після кількох тижнів боротьби”, — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що за даними чеського МЗС, в Україні загинули двоє чеських добровольців, які воюють проти російської армії.

ДОВІДКА. Phoenix — проєкт, що забезпечує навчання українських солдатів тактичній медицині.