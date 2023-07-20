Він починав свою діяльність як журналіст в районній газеті на Житомирщині, одночасно навчаючись на філологічному факультеті Київського держуніверситету ім. Шевченка.

Вже на першому курсі, у 1968 році, виготовляв копії наукової праці Івана Дзюби”Інтернаціоналізм чи русифікація?”, яку він написав у відповідь на масові арешти творчої молоді і за яку потрапив у тюрму.

Василь Овсієнко поширював український самвидав серед студентів, допомагав на початку 70-х Василеві Лісовому і Євгенові Пронюку видавати суспільно-політичний журнал “Український вісник”.

У 1973 році його заарештували зі звинуваченнями у антирадянській агітації й пропаганді за поширення самвидаву. Наприкінці року його, а також Євгена Пронюка та Василя Лісового Київський обласний суд засудив до чотирьох років позбавлення волі в таборах суворого режиму.

В одному з інтерв’ю він розповідав, що на суді визнавав, що його діяльність завдавала шкоди державі.

“Привезли мене в Мордовію, у село Барашево. Виявилось, що правду писали в самвидаві: із 300-350 в’язнів половина – українці. І мої чотири роки одразу порівняно з термінами інших зіщулилися”, – ділився Овсієнко в інтерв’ю спецпроєкту “Дисиденти”.

Повернувшись на Батьківщину, він жив під адміністративним наглядом у рідному селі на Житомирщині і працював у колгоспі художником-оформлювачем.

Саме з того часу він почав займатися справою свого життя – збиранням інформації про політв’язнів, які зазнали репресій радянського режиму.

Проте невдовзі знову – переслідування правоохоронців. Йому інкримінували “насильницький опір” працівникові міліції і засудили до трьох років позбавлення волі. Цього разу він відбував покарання в Україні, в колоніях Запорізької та Житомирської областей.

За усталеною практикою радянського КДБ, Василя Овсієнка намагалися схилити до співпраці. Зокрема, свідчити у справах проти Василя Стуса, Левка Лук’яненка та інших політв’язнів.

Обіцяли припинити переслідувань у разі, якщо він напише статтю в газету з каяттям та осудом Української Гельсінської групи, з якою він мав тісні зв’язки, інакше йому загрожувало 10 років заслання.

Він не пішов на угоду зі слідчими і у 1981 році знову був засуджений, потрапив до колонії у Пермській області РФ, де познайомився з Василем Стусом та іншими дисидентами. Зі Стусом вони сиділи півтора місяця в одній камері.

Василь Овсієнко пригадує, що Василь писав багато віршів.