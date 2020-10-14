14 жовтня від опіків помер ветеран АТО Микола Микитенко, який вчинив акт самоспалення на Майдані Незалежності.

Про це у Facebook написала його дочка Юлія Микитенко.

“Сподіваюсь, ти нарешті знайдеш там спокій. Люблю тебе, па. З миром”, – написала Юлія.

11 жовтня Микола Микитенко вчинив акт самоспалення на Майдані Незалежності. Військовий отримав 90% опіків тіла, він впав у кому.

На сторінці доньки у Facebook зазначається, що ветеран вчинив самопідпал через незгоду з політикою нинішнього керівництва держави, “а саме розведенням військ на лінії розмежування та повзучою окупацією Росії”.

Микола Микитенко був у Самообороні Майдану, воював на Сході у складі батальйону імені Сергія Кульчицького. Брав участь у боях під Слов’янськом.