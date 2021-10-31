Вранці 31 жовтня на 104-му році життя помер відомий запорізький ветеран Другої світової війни, учасник Сталінградської битви Іван Залужний.

Сумну звістку повідомила Запорізька облдержадміністрація.

“Запорізька обласна державна адміністрація із сумом сприйняла звістку про смерть легенди нашого часу з героїчним життєвим шляхом, який був прикладом мужності та патріотизму для всього нинішнього покоління українців”, — йдеться в повідомленні.

Іван Залужний: історія легендарного ветерана

Іван Залужний – ветеран Другої світової війни, людина, що пережила Голодомор 1932-1933 років.

Дитинство Залужного важко назвати веселим. Після закінчення шести класів він здобув професію токаря й влаштувався на роботу на завод ім. Енгельса у Запоріжжі. Хлопець працював у секретному цеху, де виготовляли деталі снарядів.

У 1938 році Залужного призвали у 14-й гірськострілецький кавказький полк, що дислокувався на Далекому Сході. З початком Другої світової він брав участь у боях за Сталінград у складі 355 окремого батальйону.

Залужний отримав звання капітана 1-го рангу Військово-морських сил СРСР й продовжив роботу в армії після війни.

У 2014 році Залужний втратив свого єдиного онука – добровольця Нацгвардії Івана Гутника-Залужного, який пішов захищати Україну від російських окупантів. Онук ветерана загинув під Амвросіївкою Донецької області, врятувавши у бою 50 побратимів.

Дві кулі пройшли над пластинами бронежилета та серйозно травмували життєво важливі органи хлопця. Медики не змогли його врятувати.

Іван Анікейович отримував тисячі листів підтримки від небайдужих українців. Про історію його сім’ї писали ЗМІ. Він активно підтримував атовців й спілкувався з побратимами онука.

У 2015 році Залужний став символом відзначення Дня пам’яті та примирення. Ветеран став головним героєм соціального ролику, у якому розповів про загиблого онука.

У 2017 році Залужний став обличчям інформаційної кампанії до Дня пам’яті та примирення, створеної Українським інститутом національної пам’яті.

У 2018 році Івана Залужного нагородили орденом “За мужність” III ступеня. Цю нагороду йому вручили за особисту мужність та самовідданість, виявлені у роки Другої світової війни, вагомий внесок у розвиток ветеранського руху та патріотичне виховання молоді.

Реакції політиків

Сумну звістку про смерть легендарного ветерана Івана Залужного коментують українські нардепи й політичні діячі.

Зокрема, лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко у Facebook написав, що патріотизм та віра Івана Залужного не згасали ніколи, попри випробовування, які траплятися на його шляху.

“Він став прикладом для цілого покоління захисників України й для свого єдиного онука – Івана Гутника-Залужного, який героїчно загинув, захищаючи Україну від російського агресора, врятувавши ціною власного життя бойових товаришів. Іван Анікейович з когорти справжніх Героїв. А вони не вмирають. Вічна пам’ять…”, – написав Порошенко.

Нардеп від “ЄС”, ексочільник Інституту нацпам’яті Володимир В’ятрович вшанував пам’ять ветерана.

“Помер Іван Залужний – ветеран Другої світової війни, патріот України. Дідусь загиблого у війні з Росією в 2014 Івана Гутника-Залужного. Вічна пам’ять”, – написав В’ятрович.

Колишній голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль написав, що Залужний прожив гідне життя і завжди буде прикладом для багатьох.

“Це велика втрата для всіх нас. Висловлюю найщиріші співчуття рідним і близьким Івана Анікейовича Залужного”, – написав Бриль.