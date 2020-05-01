Про це повідомляє російське інформагентство “Інтерфакс”.

Чиновник помер, сьогодні вранці, 1 травня. Причина його смерті невідома.

“Сьогодні рано вранці помер наш колега – заступник голови ради міністрів Корольов Павло Едуардович. Людина системна, приїхала зі столиці, дуже багато зробила для республіки Крим”, – повідомив “глава регіону” Сергій Аксьонов на засіданні регіонального оперативного штабу по COVID-19.

Корольов став “віце-прем’єром Криму” в кінці 2016 року, займався роботою так званих міністерства майнових і земельних відносин, а також держкомітету по державній реєстрації і кадастру Криму.

До цього призначення протягом чотирьох років працював заступником міністра економічного розвитку РФ.