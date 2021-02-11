Помер видавець і власник порно-журналу Hustler Ларрі Флінт. Йому було 78 років.

Його смерть газеті The Washington Post підтвердив його брат Джиммі Флінт, але причину не назвав.

Майже 50 років ім’я Флінта було одним з найгучніших в індустрії розваг для дорослих. У 1974 році він заснував журнал “Hustler”, який приніс йому популярність і багатство, а також незліченні юридичні проблеми.

Журнал і популярність Флінта також привели до того, що він був підстрелений в 1978 році при спробі вбивства серійним вбивцею Джозефом Полом Франкліном. В результаті стрілянини Ларрі був паралізований нижче пояса і прикутий до інвалідного візка. Все життя він страждав від постійного болю та інших проблем зі здоров’ям.

Флінт намагався зайнятися політикою і балотуватися в президенти в 1984 році, а також на пост губернатора Каліфорнії на виборах 2003 року.

Крім того, він вніс свій внесок під час судового процесу у справі про імпічмент Біллу Клінтону, запропонувавши 1 мільйон доларів за доказ сексуальних відносин президента в Білому домі для публікації свого “Звіту Флінта”. Також в 2017-му він оголосив нагороду в 10 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе привести до імпічменту Дональда Трампа.

У 1996 році на екрани вийшов культовий біографічний фільм Мілоша Формана “Народ проти Ларрі Флінта”, який охоплював життя видавця в 1970-1980-і роки. Головну роль зіграв Вуді Харрельсон. Фільм отримав головний приз Берлінського фестивалю.

Флінт був одружений 5 разів. На своїй нинішній дружині – Елізабет Берріос – він одружився в 1998 році. У нього 5 дочок і син, а також безліч онуків і правнуків.