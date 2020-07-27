Японський дизайнер і організатор розважальних шоу Кансай Ямамото помер у віці 76 років.

Про це повідомляє NHK з посиланням на його офіс.

Також про смерть Ямамото в Instagram повідомила його дочка, японська актриса Міраі Ямамото.

“У моїх очах батько був не тільки еклектичною і енергійною душею, який його знав світ, а й людиною вдумливим, добрим і люблячим. Він цінував спілкування і обсипав мене любов’ю протягом всього мого життя”, – написала вона.

Дизайнер помер 21 липня, але про його смерть повідомили лише зараз.

Повідомляється, що Ямамото довгий час боровся з лейкозом, на початку травня його госпіталізували і останні місяці проходив лікування в одній з лікарень Токіо. На похороні були присутні тільки найближчі родичі.

Ямамото створював свої колекції, надихаючись сюжетами з японського мистецтва і театру кабукі. Він брав участь в показах в Парижі і Нью-Йорку, співпрацював з модними будинками, в тому числі Louis Vuitton. Велику роль в його кар’єрі зіграла робота зі співаком Девідом Боуї – він створив легендарну колекцію костюмів для його турне в підтримку альбому Ziggy Stardust.

Його останнім шоу для подіуму став показ колекції осінь-зима 1992. Проте під його ім’ям продовжували випускати ліцензійні продукти від окулярів до посуду. Сам дизайнер проводив масштабні заходи, які він називав Супер шоу.