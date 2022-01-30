30 січня 2022 року у віці 85-ти років помер відомий актор Леонід Куравльов. Багатьом він запам'ятається своїми ролями у радянських фільмах "Афоня", "Іван Васильович змінює професію", "Золоте теля", "Вій" та ін. Проте, українцям Куравльов запам'ятається і своєю позицією щодо окупації Криму та підтримкою президента РФ Володимира Путіна.

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Останні роки свого життя Леонід Куравльов важко хворів, а на початку січня цього року навіть потрапив до реанімації. Актора госпіталізували з пневмонією та підозрою на COVID-19. І хоча томографія легень показала сильне ураження органів дихання, за словами медиків текст на коронавірус показав негативний результат.

Окрім пневмонії Куравльов страждав деменцією та цереброваскулярною хворобою, яка пошкоджує судини головного мозку. У результаті у хворого порушується мова, розумові та інші важливі процеси, серед яких – можливість ковтати їжу.

Лікарям вдалось вилікувати пневмонію, проте це не дало ніякого покращення. Окрім цього актору зробили операцію на шлунку, аби він міг приймати їжу. Останні дні свого життя, за повідомленнями багатьох ЗМІ, актор провів у хоспісі. Його стан був важким.

За своє життя Леонід Куравльов приміряв на себе близько 200 різноманітних ролей у кіно. Найбільшу славу йому принесли ролі у фільмах “Вій” (за мотивами однойменної повісті Миколи Гоголя), “Афоня”, “Іван Васильович змінює професію” і т.д.

Українцям же Леонід Куравльов запам’ятається не лише ролями у кіно, а й своєю позицією щодо ситуації в Україні. Відомо, що актор був одним із російських діячів культури, які підтримували анексію Криму та агресивну політику Володимира Путіна проти України. За це у 2017 році Куравльов опинився у базі “Миротворця”.

“Я для них загроза, хоча не був в Україні вже десятки років. Вони (українці) мені не потрібні”, – заявив після цього Куравльов.

В інтерв’ю ЗМІ РФ актор називав Росію “порятунком для світу” та зазначав, що Захід хоче знищити його країну. Мовляв, іноземці не розуміють, що таке “душа” та “доброта”.

“Росія стає все сильнішою і весь світ це розуміє. Ми показали зуби, показали, що маємо сильні зброю та армію. Звичайно, це злить американців, тому що їм стає важче нас “з’їсти”. Росія багатьом заважає. Мені дуже жаль Володимира Путіна. Наш президент потребує допомоги”, – розповідав Куравльов.