20 січня помер 31-річний волонтер Антон Дубишин. У чоловіка було паралізоване майже все тіло, його називали українським Ніком Вуйчичем.

Про це повідомляється у Facebook Антона Дубишина.

Антон Дубишин мав важку форму інвалідності – спинну м’язову атрофію Вердніга-Гофмана. Через це чоловік міг рухати лише пальцем лівої руки та головою.

Попри важку хворобу, Дубишин був волонтером та громадським діячем, писав вірші та видавав книги.

Відчувши на собі недружність простору до людей з інвалідністю, Антон намагався всіма силами змінити ситуацію.

Також він виступав із мотиваційними промовами у в’язницях та центрах реабілітації наркозалежних, проводив концерти та збирав гроші, щоб допомагати дитячим будинкам.