Про стало відомо з дописів його рідних, колег, шанувальників, повідомляють #Букви.

За місяць, 14 листопада, Михайлові Барбарі мало б виповнитися 50 років. Причина смерті наразі невідома. Про час і місце прощання повідомлять згодом.

Український письменник, журналіст та телеведучий Богдан Логвиненко написав, що Михайло Барбара був для нього не просто частиною життя, а “найважливішим чоловічим голосом”.

Музикант Олександр Положинський назвав смерть Михайла “болючою звісткою”.

Журналіст і музикант Руслан Горовий написав, що “коли йде гарна людина вона проявляє інших гарних людей”.

“Старий сивий пес ляже біля твоїх ніг. Прощавай, друже Місько”, – написав музикант Тарас Чубай.

Український співак, композитор та перекладач Віктор Морозов напсиав, що ця звістка йго “приголомшила і вбила”.

Поетка та літературознавчиня Галина Крук напсиала, що хотіла, аби ця новина “виявилась помилкою, непорозумінням”.

Що про нього відомо ?

Михайло (Місько) Барбара народився 14 листопада 1971 року у Львові.

В 1989 став співзасновником, вокалістом та автором текстів пісень рок-гурту “Мертвий півень”. Гурт також відомий тим, що виконував пісні на вірші український поетів: Тараса Шевченка, Богдана-Ігоря Антонича, Віктора Неборака, Юрія Андруховича, Олександра Ірванця, Наталії Білоцерківець.

Згодом переїхав до Харкова, де приєднався до театру «Арабески», в якому грав близько 20 років.

У 1992 році Михайла Барбару нагородили премією літературного угруповування Бу-Ба-Бу «За найкращий вірш року».

На початку 2000-их Михайло Барбара працював ведучим на кількох радіостанціях, озвучував персонажів для аудіокниг Джоан Роллінг про Гаррі Поттера.

У 2013 році переклав збірку п’єс польського письменника Станіслава-Іґнаци Віткевича “Вінт чи бридж − this is the question”, яка вийшла у видавництві “Темпора”.

У 2018 році Місько Барбара презентував концертну програму Радіо Афродита 2.0″ та “Радіо Афродита 3.0”, яка народилася з останнього альбому гурту “Мертвий півень” “Радіо Афродита”.

Музика для нього була невід’ємною частиною життя. Барбара поділяв музику на два види.

“Є два види музики: є добра музика, і є погана музика. Мені хочеться думати, що я роблю добру музику. Але це моя думка. Мені завжди було важливо робити і співати те, що я люблю. Тобто робити те, що ти любиш, і любити те, що ти робиш. Пафосно? Пафосно”, – сказав Барбара в інтерв’ю Радіо Промінь.

Цього року працював над дитячою аудіокнигою Уляни Чуби «Мед і Паштет – фантастичні вітрогони» видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» в рамках аудіопроєкту «Слухай українською».