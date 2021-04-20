Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Президент Джиммі Картер сказав, що вважає Мондейла “найкращим віцепрезидентом в історії нашої країни”. “Він був безцінним партнером і здібним слугою жителів Міннесоти, Сполучених Штатів і всього світу. Розалін (дружина Картера) і я приєднуємося до всіх американців у подяці за його взірцеве життя, і ми висловлюємо наші найглибші співчуття його родині”, – сказав Картер.

Президент Джо Байден і перша леді Джилл Байден назвали Волтера Мондейла одним з найвідданіших патріотів і державних службовців США і “своїм дорогим другом і наставником”.

Сам Мондейл балотувався на пост президента від Демократичної партії в 1984 році, проте програв Рональду Рейгану. Тоді Волтер Мондейл отримав всього 13 голосів вибірників в порівнянні з рекордним показником президента Рейгана – 525.

З 1993 по 1996 рік він був послом США в Японії.