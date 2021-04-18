У Adode повідомили, що Гешке помер у п’ятницю, пише Associated Press.

“Це величезна втрата для всієї спільноти Adobe і технологічної індустрії, для яких він був провідником і героєм протягом десятиліть. Як співзасновники Adobe Чак і Джон Уорнок розробили нові програми, які зробили революцію у творчості і спілкуванні між людьми”, – написав генеральний директор Adobe Шантану Нарайен в електронному листі співробітникам компанії.

Він нагадав, що їхнім першим продуктом був Adobe PostScript, інноваційна технологія, яка надала радикально новий спосіб друку тексту і зображень на папері й викликала революцію настільних видавничих систем.

“Чак прищепив компанії невпинне прагнення до інновацій, в результаті чого були створені одні з найбільш революційних програмних винаходів, в тому числі широко поширені PDF, Acrobat, Illustrator, Premiere Pro і Photoshop”, – цитує лист Associated Press.

Довідка. Adobe – компанія з виробництва комп’ютерного програмного забезпечення. Штаб-квартира знаходиться в Сан-Хосе, Каліфорнія (США). Найбільш відома своєю системою програмного забезпечення Adobe Flash, програми для редагування зображень Photoshop, Adobe Reader, Portable Document Format (PDF).